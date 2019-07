Economie Miljoenen nodig voor verwaarloosde bruggen en kades in Amsterdam Veel bruggen en zo'n 10 kilometer kade in Amsterdam verkeren in slechte staat van onderhoud. In de komende jaren zijn honderden miljoenen euro's nodig voor de aanpak hiervan, erkent verkeerswethouder Sharon Dijksma. Ze presenteert donderdag een plan van aanpak.