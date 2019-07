De gemeente houdt rekening met een faillissement van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Dat blijkt uit onbedoeld gepubliceerde informatie van een besloten overleg van de gemeenteraad.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat er grote problemen zijn bij het AEB. De problemen zijn zelfs zo groot dat het bedrijf aangaf "niet in controle te zijn over de arbeidsveiligheid in de fabriek."

Daarom is de afvalverbranding inmiddels teruggebracht van zes naar twee verbrandingslijnen. "Voor de gemeente heeft veiligheid van iedereen die in Amsterdam werkt, woont en verblijft, de hoogste prioriteit", aldus het stadsbestuur.

Uit de sheet van het overleg, die onbedoeld in de opnames van de gemeenteraadsvergadering terechtkwam, blijkt nu dat de gemeente drie mogelijke rollen voor het AEB in de toekomst in overweging neemt. Alle drie de scenario's schetsen een somber beeld voor het AEB, waarbij de kosten hoog zullen oplopen.

Het eerste scenario is dat het AEB in de huidige vorm verdergaat. Om dat te realiseren is wel een "grote kapitaalinjectie" nodig. Een tweede optie is dat het AEB in geheel of in delen verkocht wordt. De derde mogelijkheid is een gecontroleerd faillissement.

In dat laatste geval betekent dat onder andere dat bestaande contracten vervallen en dat de financiering van het AEB opnieuw moet worden gestructureerd.

Gemeente is klant en aandeelhouder

De gemeente is zowel klant als aandeelhouder van het AEB. Bovendien heeft het AEB honderden miljoenen euro's geleend, onder andere bij de gemeente. Afgaand op de drie besproken opties lijkt het onwaarschijnlijk dat het AEB in staat zal zijn dit bedrag terug te betalen.

Een woordvoerder de gemeente zegt verder niet op de situatie in te kunnen gaan, omdat de informatie die online kwam te staan vertrouwelijk bedoeld was. Inmiddels zijn de bewuste sheets verwijderd.