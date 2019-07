Een auto is donderdagavond over de kop geslagen in de Vosmaerstraat in Oud-West. Hierbij liepen in totaal vier auto's schade op. Niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 23.00 uur. Wat er precies is gebeurd, is niet helemaal duidelijk. De automobilist is in elk geval tegen een geparkeerde auto opgereden. Hierdoor kantelde het voertuig en kwam uiteindelijk op z'n kop tot stilstand.

Bij het kantelen liepen nog eens twee andere geparkeerde auto's schade op. Bij het bergen van het over de kop geslagen voertuig liep deze nog meer schade op.