Amsterdam

Celstraffen tot ruim vier jaar voor ontvoeren van peuter Insiya

De rechtbank in Amsterdam heeft donderdag celstraffen tot ruim vier jaar opgelegd aan zes mensen voor hun bijdrage aan de ontvoering van de destijds tweejarige Insiya in september 2016. Er wordt bewezen geacht dat het kind in opdracht van haar vader, die in India verblijft en hoofdverdachte is in de zaak, gewelddadig is weggenomen bij haar moeder.