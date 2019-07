Binnenland Kroongetuige zaak-Taghi verklaarde over moord op Belhadj in Amsterdam Kroongetuige Nabil B. heeft ook verklaringen afgelegd over de moord op Abderrahim Belhadj in 2016. Dat heeft de officier van justitie woensdag laten weten in de rechtszaak tegen Ridouan Taghi en de vermeende criminele organisatie waaraan hij leiding zou hebben gegeven.