De gemeente is teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in de zaak rond het MC Slotervaart. Woensdagochtend oordeelde de rechtbank dat er geen faillissementsonderzoek nodig is, waarmee de weg vrij lijkt te zijn voor een verkoop van het pand aan vastgoedbedrijf Zadelhoff.

De gemeente probeerde te voorkomen dat het pand in handen zou vallen van het vastgoedbedrijf, omdat het daarmee weer deels in handen zou komen van oud-eigenaren Loek Winter en Willem de Boer. Onder leiding van Winter ging het ziekenhuis eind vorig jaar failliet.

"We zien echter ook dat de rechtbank ruimte geeft aan de gemeente om met de curator in onderhandeling te treden over een mogelijk hoger bod op het vastgoed", aldus verantwoordelijk wethouders Marieke van Doorninck en Simone Kukenheim in een verklaring.

De wethouders hadden gewild dat er een faillissementsonderzoek zou komen, omdat "we vinden dat een zorgvuldig onderzoek naar de oorzaken van het faillissement belangrijk is vanwege de maatschappelijke impact die het faillissement had op de stad, de patiënten en de werknemers". Zadelhoff heeft toegezegd om een op een faillissementsonderzoek gelijkend onderzoek in te zullen stellen.

Wethouders willen regie houden

De wethouders schrijven de regie te willen houden op de ontwikkeling van het gebied, "waarbij de buurt goed wordt betrokken én waarbij op locatie Slotervaart een betaalbare buurtzorgfunctie behouden blijft".

Het college beraadt zich op vervolgstappen.