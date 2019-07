Amsterdam

Reanimatie na te water raken auto Groenburgwal, bestuurder gevlucht

Aan de Groenburgwal in het centrum is woensdagmiddag een auto te water geraakt. Één persoon is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald. Het zou gaan om een meisje of jonge vrouw. Ze is gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.