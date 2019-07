De politie heeft dinsdagavond in Amsterdam een man aangehouden die een revolver bij zich had. Hij sloeg op de vlucht toen agenten hem een volgteken gaven omdat hij met zijn telefoon achter het stuur zat.

De automobilist reed op dat moment voor het knooppunt Coenplein. Hij deed even alsof hij de politiewagen volgde, maar op het laatste moment reed hij terug de hoofdrijbaan op en gaf hij gas, schrijft de politie.

De politie zette een achtervolging in. Via de berm gingen de agenten achter de auto aan. Even later kon hij staande gehouden worden, waarna de bestuurder om zijn identiteitsbewijs werd gevraagd. Omdat de man verklaarde deze niet bij zich te hebben werd zijn auto onderzocht.

In het opbergklepje onder de armleuning troffen de agenten een heuptasje aan. Hier zat een revolver in verstopt. De bestuurder is direct opgepakt en zowel zijn auto, als het wapen is in beslag genomen.