Aan de Groenburgwal in het centrum is woensdagmiddag een auto te water geraakt. Één persoon is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald. Het zou gaan om een meisje of jonge vrouw. Ze is gereanimeerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Twee personen zouden zelfstandig uit het water zijn gekomen, een derde inzittende zou geholpen zijn door een agent die in het water was gesprongen. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse. Ook is er een traumateam ingezet.

De bestuurder van de auto zat na het incident bij te komen op de kade en ging er even later plotseling vandoor, zegt een woordvoerder van de politie tegen AT5. Uit een tweet van Burgernet blijkt dat de politie op zoek is naar een man met kort zwart haar en een Lacoste-shirt. Volgens de omschrijving is de man "volledig nat".

Het is niet bekend hoe de auto in het water is beland. Het zou gaan om een auto met een Frans kenteken.