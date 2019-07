De ondernemingsraad (OR) van de brandweer heft zichzelf op. Volgens de voorzitter van ondernemingsraad is er "op geen enkele wijze progressie geboekt in het vertrouwen tussen de korpsleiding en de OR".

Dat schrijft de OR in een brief aan medewerkers van de brandweer Amsterdam-Amstelland, die in handen is van AT5. Volgens de brief zijn de "verhoudingen en omgangsvormen tot een bedroevend laag niveau gedaald en was er tot op heden, ondanks alle inspanningen, geen fatsoenlijk overleg mogelijk".

Het rommelt al langere tijd tussen de OR en de korpsleiding van de brandweer, vooral sinds de aanstelling van commandant Leen Schaap. Schaap werd door voormalig burgemeester Van der Laan aangesteld bij de brandweer om voor een cultuurverandering te zorgen binnen het korps.

Eind mei kondigde burgemeester Femke Halsema aan dat Leen Schaap moest vertrekken, omdat "een nieuw gezicht wellicht voor een nieuwe impuls zou zorgen".

Het is niet bekend wanneer er weer verkiezingen komen voor een nieuwe ondernemingsraad bij de brandweer.