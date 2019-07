De Amsterdamse campagne met spandoeken, borden en stickers om overlast tegen te gaan op drukke plekken in de stad krijgt een vervolg. Volgens de gemeente was de campagne een succes en is besloten om er mee door te gaan.

Op de Wallen, in de Leidsebuurt en op en rond Rembrandtplein hingen tussen 15 april en 10 juni verschillende spandoeken die toeristen moeten wijzen op de regels in de stad. Zo werd vermeld dat de politie boetes uitdeelt voor wildplassen, er geen alcohol gedronken mag worden op straat en dat het niet is toegestaan om sekswerkers op de Wallen te filmen.

Uit een onderzoek van de gemeente bleek dat bijna alle ondervraagden minimaal één campagnemiddel hadden gezien. Daarbij steeg de kennis over het alcoholverbod en daalde de alcoholconsumptie met 10 procent.

Niet elk onderdeel van de campagne is positief bevonden. De straatstickers lieten bijvoorbeeld te snel los. Daarnaast heeft een aantal bewoners in de drie gebieden aangegeven dat de stickers en borden te ontsierend waren voor de buurt.

Stickers komen niet terug



Ook burgemeester Halsema en stadsdeelvoorzitter Centrum, Mascha ten Bruggencate, zijn positief over een vervolg van de campagne. Daarom worden er weer borden aan bruggen gehangen en verschijnen er spandoeken boven bepaalde straten.

De stickers komen niet terug. Daarnaast willen de burgemeester en de stadsdeelvoorzitter tegemoet komen aan de zorgen van sommige bewoners. Dat betekent dat in sommige buurten het aantal campagnemiddelen verlaagd wordt.

Twee nieuwe thema's erbij

Er komen daarnaast nog twee nieuwe thema's bij. Het gaat hierbij om geluidsoverlast op het water en de overlast van straatdealers.

De borden en spandoeken die tussen 15 april en 10 juni te zien waren, keren nog deze maand terug.