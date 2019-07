De brandweer heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie autobranden geblust aan de Platanenweg in Oost, het Amerbos in Noord en de Boeninlaan in Zuidoost.

De auto die aan de Platanenweg in Oost in brand stond is volledig uitgebrand. Het gaat om een voertuig van een beveiligingsbedrijf. Hulpdiensten hebben met de bergingskraan het wrak in beslag genomen voor onderzoek.

De schade van de autobrand aan het Amerbos in Noord bleef beperkt tot de linkerzijde en het achterwiel. Dit is volgens AT5 inmiddels de 23e autobrand in Noord dit jaar. Naast de beschadigde auto werd door de hulpdiensten een plastic fles aangetroffen waar vermoedelijk een brandbare stof in heeft gezeten.

Ook aan de Boeninlaan in Zuidoost moesten hulpdienstenin de nacht van dinsdag op woensdag uitrukken voor een autobrand. Het vuur brak rond 4.00 uur uit aan de voorzijde van het voertuig. Het is niet bekend hoe erg deze schade is.