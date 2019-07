De gemeente Amsterdam onderzoekt zeven vertrekregelingen van topambtenaren tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2019. Dat schrijft verantwoordelijk wethouder Touria Meliani van Personeel en Organisatie.

In elk geval twee van deze regelingen hadden aan het college van burgemeester en wethouders moeten worden voorgelegd, maar dat is niet gebeurd.

Een "onafhankelijke partij" gaat onderzoeken welke vertrekregelingen zijn getroffen, onder welke omstandigheden dat is gedaan en of er volgens de regels is gehandeld. De uitkomsten daarvan kunnen in de toekomst worden gebruikt bij vertrekregelingen. De wethouder wil de huidige regelingen "tegen het licht houden".

De Telegraaf had via een Wob-verzoek informatie opgevraagd over de vertrekregelingen. De bedragen die zijn uitgekeerd bij de zeven vertrekregelingen variëren van 73.269 euro tot 79.488 euro. De uitkomsten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.