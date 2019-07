Een nieuw beveiligingssysteem voor het metronetwerk moet zorgen voor een strakkere dienstregeling. Maar nu blijkt de installatie hiervan opnieuw vertraging op te hebben gelopen. De stijgende kosten die hieruit voortvloeien, worden opgeteld bij het eerder aangekondigde tekort van 17 miljoen euro.

De huidige beveiliging is sterk verouderd. Daarom is er voor een nieuw systeem gekozen: CBTC (Communication Based Train Control). Dankzij het gebruik van radiogolven en bakens kunnen metro's op de voet gevolgd worden. Daardoor kunnen er meer metrostellen op een traject rijden.

Het was de bedoeling dat het beveiligingssysteem op het hele Amsterdamse netwerk werd ingevoerd, nog voor de lancering van de Noord/Zuidlijn, maar inmiddels werkt het systeem nog steeds alleen op de nieuwe lijn zelf.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer en Vervoer) kondigt in een brief aan dat er nieuwe problemen zijn gesignaleerd. Daardoor gaat het nog wel even duren voordat het systeem overal in gebruik kan worden genomen.

Systemen van GVB moeten worden aangepast

Zo blijkt er onvoldoende rekening gehouden zijn dat "testen in de nacht en randen van de nacht moeten worden uitgevoerd". Daarnaast is het nog nodig om een aantal systemen van het GVB aan te passen. Te denken valt aan de dienstregeling, voertuig- en personeelsplanning.

Ook moet er meer rekening gehouden worden met projecten die met het metronetwerk samenhangen, benadrukt Dijksma. Ze doelt daarmee op megaprojecten als Zuidasdok, die kunnen zorgen voor wijzigingen aan het spoor.

College wil nieuwe samenwerkingsovereenkomst

De enige partij die alle wijzigingen kan doorvoeren is het Franse Alstom. Afgesproken is dat de leverancier eind september het nieuwe systeem heeft gerealiseerd. Om te garanderen dat Alstom de werkzaamheden blijft uitvoeren, wil het college een nieuwe samenwerkingsovereenkomst sluiten.

"Deze overeenkomst is erop gericht om de benodigde capaciteit van Alstom beschikbaar te houden voor de nog uit te voeren werkzaamheden", schrijft de wethouder.

In augustus meer duidelijkheid

Het blijft onduidelijk wanneer de leverancier de werkzaamheden kan voltooien. Het is te hopen dat dit voor 2021 gebeurt. Dan gaan de nieuwe M7 metro's rijden, waarvan het GVB er dertig heeft ingekocht bij een Spaanse fabrikant. Deze metro's kunnen alleen ingezet worden als het CBTC-systeem operationeel is.

In augustus moet er meer duidelijkheid komen over de aanpak. Dan geven partijen van buitenaf hier een second opinion over en komt er ook meer informatie over de bijbehorende kosten.