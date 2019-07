In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Om daar een extra groot feest van te maken, willen GroenLinks, D66 en de PvdA de start van de Tour de France naar de stad halen. "Om Amsterdam weer op de kaart te zetten als fietsstad," aldus GroenLinks-raadslid Dorrit de Jong.

De Jong dient hier een initiatiefvoorstel voor in. "Wielrennen is een brede volkssport waar veel Amsterdammers van kunnen genieten", zegt ze tegen Het Parool.

Volgens haar heeft de stad het de laatste jaren laten afweten als 'fietshoofdstad' van de wereld. "Inmiddels worden we voorbijgestreefd door Utrecht en Kopenhagen." D66-raadslid Reinier van Dantzig voegt daaraan toe: "De Tourstart zet Amsterdam op de kaart als stad waar leuke dingen gebeuren."

GroenLinks, D66 en de PvdA zijn voorstander van het initiatief en hebben ook samen een meerderheid in de raad. Wat de SP van het plan vindt, is onzeker. Daarentegen wordt er wel gerekend op de steun van de VVD. Zij hebben in 2018 in hun verkiezingsprogramma opgenomen dat ze elk jaar een groot sportevenement in Amsterdam willen organiseren.

Laatste 'Grand Départ' in Nederland kostte 15,6 miljoen euro

De laatste keer dat Nederland de 'Grand Départ' voor zijn rekening nam was in 2015 in Utrecht. Volgens die gemeente kostte de organisatie 15,6 miljoen euro, betaald door de gemeente, het bedrijfsleven en het rijk. Volgens burgemeester Jan van Zanen kreeg de Domstad er 25 miljoen euro aan economische baten voor terug.

Rotterdam is misschien wel een grote concurrent voor de opening in 2025. Afgelopen zaterdag was burgemeester Aboutaleb namens zijn stad aanwezig bij de start in Brussel. De Jong hoopt dan ook dat Amsterdam en Rotterdam samen een bod kunnen uitbrengen. "De eerste etappe kan van start gaan in Amsterdam en eindigen in Rotterdam."