Binnenland Politie Amsterdam schorst zevende medewerker in ruim maand tijd De Amsterdamse politie heeft maandag voor de zevende keer in ruim een maand een medewerker geschorst. Het gaat om een 55-jarige man die is aangehouden op verdenking van schending van zijn ambtsgeheim, ambtelijke corruptie en computervredebreuk.