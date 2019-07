Zeven Amsterdamse terrassen hebben maandag een plek weten te bemachtigen in de twaalfde editie van de Terras Top 100 van vakblad Misset Horeca.

Het Amsterdamse terras dat het best heeft gescoord, is restaurant & bar Barça op het Marie Heinekenplein in Zuid. Die onderneming staat op plek zeven in de Terras Top 100.

Bar Barça wordt gevolgd door het Japanse restaurant Sushi Samba aan het Max Euweplein in Centrum, dat op de zestiende plek staat in de ranglijst.

Op de 27e plek staat restaurant Serre aan de Ferdinand Bolstraat in Zuid, gevolgd door restaurant Strandzuid op het Europaplein in Zuid op plek 31.

Ook het terras van restaurant De Veranda, aan de Amstelveenseweg tevens in Zuid, werd goed beoordeeld en eindigt op de 55e plek in de Terras Top 100.

Caffe Esprit in Centrum behaalt de 76e plek

Caffe Esprit op het Spui in het Centrum staat op nummer 76, gevolgd door restaurant The Corner aan het Scheldeplein in Zuid. Het terras van laatstgenoemde onderneming behaalde de 94e plek.

De Misset Horeca Terras Top 100 toetst Nederlandse terrassen op het gebied van gastvrijheid, presentatie, hygiëne productbehandeling, vakmanschap, bedrijfsvoering en ondernemerschap en personeelsbeleid. De Top 100 komt tot stand door onaangekondigde jurybezoeken.