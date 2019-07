De gemeente Amsterdam en Uber hebben maandag gezamenlijke afspraken gemaakt over verkeersveiligheid, onafhankelijk onderzoek en het delen van data en duurzaamheid.

De afspraken zijn een uitkomst van een speciaal comité, de Uber Taskforce, dat werd ingesteld na een reeks ongelukken waarbij chauffeurs betrokken waren die op dat moment voor Uber reden.

Opvallend aan de afspraken is dat Uber gezichtsherkenning voor chauffeurs wil invoeren, maar dat de huidige privacywetgeving dat helemaal niet toestaat. "Het is onze ambitie, maar we kunnen het nu niet aanzetten", geeft Uber-directeur Thijs Emondts toe. Het bedrijf heeft afgesproken de gemeente periodiek op de hoogte te stellen van de status van de invoering.



Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren treedt Uber nog voor het eind van het jaar toe tot de Verkeersveiligheidscoalitie. Alle leden van dit samenwerkingsverband houden zich aan gemeenschappelijke afspraken over het veilig gebruik van de smartphone in het verkeer en werken samen aan verdere maatregelen om het verkeer veiliger te maken.

Veiligheid waarborgen bij financiële prikkels

Ook is afgesproken dat Uber rekening zal houden met de verkeersveiligheid bij het ontwikkelen van financiële prikkels ter beloning van loyale chauffeurs. Daarnaast gaat het bedrijf data met de gemeente delen over bijvoorbeeld het aantal uren dat chauffeurs rijden en ongelukken waarbij Uber-chauffeurs betrokken zijn.

Verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma: "Met de opkomst van besteldiensten zoals Uber is de taximarkt de afgelopen jaren snel veranderd en zijn zorgen ontstaan over een ongelijk speelveld op de Amsterdamse taximarkt. De gemeente streeft een eerlijk speelveld na en ziet de afspraken die nu met Uber zijn gemaakt als een belangrijke stap op weg daar naartoe, samen met al geldende landelijke en lokale regelgeving en het nieuwe gemeentelijke taxibeleid dat in ontwikkeling is."