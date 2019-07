Een auto is zaterdag rond 11.30 op de Herengracht in Amsterdam in het water gereden.

Omstanders sprongen in het water om de bestuurder uit het voertuig te halen.

Het slachtoffer is met onbekend letsel per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Brandweerduikers concludeerden dat er geen andere personen in het voertuig aanwezig waren.

Hoe de auto in het water kon belanden, is niet duidelijk. Het voertuig ligt nog in het water. De brandweer is ter plaatse.