Een 25-jarige man uit Amsterdam is vrijdag door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar voor doodslag en poging tot doodslag. Het hof volgt de eis van het Openbaar Ministerie.

De man stak op 15 juni 2017 tijdens een huisfeest in Amsterdam Zuidoost een man vijf keer met een mes. Hij overleefde de steekwonden. Een andere man kwam op de ruzie af en werd door de dader met het mes geraakt. Het slachtoffer rende het huis uit en werd pas na een tijdje door de politie gevonden. Hij was in kritieke toestand en overleed korte tijd later.

De dader zei tegen het hof dat hij zich verdedigde, omdat hij dacht dat een van de slachtoffers een wapen wilde pakken. Het hof gaat echter niet mee in dit verweer.

De dader werd eerder door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. In het hoger beroep werkte de man, in tegenstelling tot eerder, mee aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek. Deskundigen oordeelden dat de feiten helemaal aan de man kunnen worden toegerekend. Verder zijn er niet genoeg aanknopingspunten om tot dwangverpleging te komen, waardoor tbs niet mogelijk is.