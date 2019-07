De Amsterdamsche Football Club (AFC) krijgt vijf nieuwe kunstgrasvelden en een gloednieuw clubhuis op de Zuidas. De gemeente heeft donderdagochtend de contracten getekend.

AFC blijft voetballen op het eigen sportpark Goed Genoeg, waar de club afgelopen seizoen nog kampioen werd in de Tweede Divisie.

Om AFC in te passen in de groeiende Zuidas worden de velden en het clubhuis in noordelijke richting verplaatst. Ten zuiden van het complex staat namelijk een nieuwbouwwijk gepland met vijftienhonderd woningen.

Wethouder Udo Kock, die verantwoordelijk is voor de Zuidas, is verheugd over de plannen. "De Zuidas wordt steeds meer een echte wijk waar niet alleen wordt gewerkt, maar waar ook wordt gewoond en gesport, zoals straks op dit prachtige sportpark."

Ook voorzitter AFC is tevreden

Ook de voorzitter van AFC Ad Westerhof is blij met de verbouwing. De gesprekken over een nieuw sportpark lopen namelijk al sinds de jaren negentig. "Het is onvoorstelbaar mooi dat het nu gerealiseerd gaat worden. AFC kan zo verder aan haar toekomst bouwen en haar ambities nog beter realiseren. Dank aan allen die zich gedurende vele jaren hebben ingezet om dit te bereiken!"

De gemeente wordt de eigenaar en beheerder van de vijf kunstgrasvelden. AFC is de hoofdhuurder. De club wordt wel de eigenaar van het nieuwe clubhuis.

Komende maandag start de verbouwing. In de zomer van 2020 moet het hele sportpark klaar zijn.