De Amsterdamse Toegelaten Taxi Organisaties (TTO’s), Uber, ViaVan en Koninklijk Nederlands Vervoer hebben woensdag samen met de gemeente en het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam een intentieverklaring getekend om discriminatie tegen te gaan.

De verklaring werd opgesteld naar aanleiding van een incident vorig jaar tijdens de Pride Amsterdam. Een taxichauffeur weigerde toen dragqueen en Pride Ambassadeur Jennifer Hopelezz mee te nemen.

In de verklaring zijn drie maatregelen opgenomen. Zo moeten chauffeurs voortaan altijd op discriminatie worden aangesproken, moeten passende maatregelen worden getroffen bij het signaleren van discriminatie én is er binnen alle partijen die de verklaring hebben getekend iemand aangesteld die de bewustwording onder chauffeurs gaat vergroten.



Jennifer Hopelezz geeft zelf aan blij te zijn met de intentieverklaring. "Dit was helaas geen geïsoleerd incident maar een dagelijkse realiteit voor drags, fetisjisten, transgenders en iedereen die opvalt, en dat veroorzaakt enorme woede in de LHBTQ+ gemeenschap. Ik ben blij dat dit uiteindelijk uitmondt in iets positiefs en hopelijk ervoor zorgt dat taxi's in Amsterdam veilig zijn voor alle inwoners van deze stad."