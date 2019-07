De brand die woensdagochtend in een restaurant aan de Bakkersstraat, in de buurt van het Rembrandtplein in Amsterdam, was uitgebroken is inmiddels geblust.

De brand brak rond 11.30 uur uit. Meerdere brandweerwagens werden opgeroepen.

Op videobeelden van een omstander is te zien dat een brandweerman de deur probeerde open te schoppen. Toen dat niet lukte, probeerde de brandweermensen het, met succes, met een stormram.

De brand ontstond volgens een woordvoerder van de brandweer in de vriezer. In het restaurant is schade ontstaan door de rook.