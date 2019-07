Het 22-jarige slachtoffer van de steekpartij die dinsdag op Plein '40-'45 in Amsterdam-West plaatsvond, is overleden. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die camerabeelden hebben van het incident.

Dit meldt de politie woensdag. De steekpartij vond rond 14.00 uur plaats. Er zou een ruzie vooraf zijn gegaan toen een van de twee een mes trok. De verdachte, een 33-jarige man uit Amsterdam, is meteen aangehouden.

Veel mensen waren getuige want op het plein zijn veel winkels en er was een markt. Volgens een getuige is het slachtoffer in zijn buik gestoken. Op het plaats delict is een scooter achtergebleven. Die is in beslag genomen voor onderzoek.

Getuigen van het incident of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het incident, worden dringend verzocht om contact op te nemen met de politie.