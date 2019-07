De aan- en afvoer van goederen in en uit het Amsterdamse havengebied is vorig jaar licht gestegen. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Amsterdamse havengebied bestaat uit de havens in het Westelijk Havengebied, Velsen/IJmuiden, Beverwijk en Zaanstad. Vorig jaar werd er in totaal voor 99.503.000 ton aan goederen overgeslagen, dat is 1 procent meer dan het jaar ervoor.

Ruim 16 procent van de via het water vervoerde goederen gaat via het havengebied van Amsterdam. In de havens van Rotterdam, waartoe ook de havens van Moerdijk, Dordrecht en Vlaardingen behoren, wordt driekwart van de goederen geladen en gelost.