De politie heeft dinsdagavond in het Flevopark in Amsterdam een lichaam gevonden. De persoon lag in een binnenwatertje van het park in de Indische Buurt. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf.

Het is onbekend of het om de stoffelijke resten van een man of een vrouw gaat.

De politie doet onderzoek en een gedeelte van het park is afgezet. Hoe de persoon om het leven gekomen is, is nog onduidelijk.