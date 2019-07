De eigenaren van twintig honden hebben zich deze week bij de politie gemeld. Hun huisdieren werden allemaal ziek na een wandeling in het Diemerbos.

Het wandelgebied is al sinds zaterdag afgesloten voor honden. Staatsbosbeheer besloot daartoe nadat meerdere honden ziek werden na een wandeling in het Diemerbos, twee dieren overleden zelfs.

Vorige week werd er nog uitgegaan van dertien zieke honden. Na een oproep van de politie kwamen er deze week nog zeven meldingen binnen. Het is nog steeds onduidelijk waardoor de beesten ziek geworden zijn. Volgens de politie lijkt een crimineel component en daarmee een bewuste daad onwaarschijnlijk.

De twee overleden honden worden onderzocht. In de tussentijd wordt er ook onderzoek gedaan in het gebied zelf. De politie hoopt volgende week meer te kunnen zeggen over de situatie in het gebied. Totdat de ziekmaker gevonden is blijft het Diemerbos gesloten voor honden.