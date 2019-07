Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam is van mening dat POA de komende vijf jaar de zogenaamde lokale omroepconcessie moet krijgen. AT5, samen met onder meer Salto en FunX onderdeel van de POA, blijft hierdoor ook de komende jaren verantwoordelijk voor de lokale nieuwsvoorziening.

Vorig jaar meldde zich voor het eerst in ruim 25 jaar een alternatieve partij voor de concessie. C-Amsterdam, mede opgezet door programmamaakster Mildred Roethof, wilde graag uitzendingen gaan verzorgen in Amsterdam.

Hierop volgde een lange periode van onduidelijkheid over de toekomst van beide organisaties. Het college stelde eind februari, nadat een commissie naar beide ingediende plannen had gekeken, dat er onderzocht moest worden of C-Amsterdam en de POA tot een gezamenlijk plan konden komen.

De afgelopen maanden werd onder leiding van twee begeleiders gekeken of C-Amsterdam en de POA misschien zouden kunnen samenwerken. Hieruit kwam, onder meer, naar voren dat samenwerking alleen mogelijk is als er geld bijkomt.

Ook zou C-Amsterdam, volgens de begeleiders, niet in staat zijn om de huidige operatie van de POA over te nemen.

College: concessie moet naar POA gaan

Wethouder Touria Meliani (Cultuur) liet dinsdag weten dat wat het college betreft de concessie daarom naar de POA moet gaan.



"Het college is van mening dat in het belang van de stad en de continuïteit van de onafhankelijke berichtgeving het op dit moment het beste is de uitzendconcessie te houden bij de huidige lokale omroep en niet te kiezen voor een ingrijpende en risicovolle verandering", schrijft het college in een persbericht.

"Wel verwacht het college dat POA in de komende periode de gewenste verbeteringen en veranderingen doorvoert."

'Komende jaren blijven knokken'

De gemeenteraad vergadert volgende week over dit voorstel. Hierna moet ook het commissariaat van de media nog instemmen met het toekennen van de concessie.



Directeur-bestuurder David Vink van AT5 geeft aan dat de omroep 'gelouterd' uit het proces rond de concessie is gekomen. "Wat dit proces heeft aangetoond is hoe kwetsbaar de journalistieke nieuwsvoorziening voor alle Amsterdammers is."

"Hiervoor mogen wij de komende jaren blijven knokken, als de gemeenteraad tenminste het advies van het college overneemt. Dat vervult iedereen hier bij AT5 van trots en vreugde."