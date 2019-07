Binnenland Tientallen straten in Amsterdam vernoemd naar strijders tegen slavernij De straten in een nieuw deel van de wijk IJburg in Amsterdam krijgen de namen van 27 personen die hebben gestreden tegen kolonialisme en aandacht hebben gevraagd voor het slavernijverleden. Dat zei burgemeester Femke Halsema tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Oosterpark.