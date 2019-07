Bij de kledingwinkel Football aan de Middenweg in Watergraafsmeer is in de nacht van maandag op dinsdag een snelkraak geweest. Een deel van de buit verloren de daders bij de voordeur.

De inbrekers verschaften zich met geweld toegang tot de zaak aan de Middenweg en sloegen de glazen deur kapot. Zij gingen er vervolgens met dure merkkleding vandoor.

De verdachte of verdachten moesten snel te werk gaan want het alarm ging af. Het deel van de buit dat werd verloren bij de voordeur, is door de politie in beslag genomen.