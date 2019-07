De gemeente Amsterdam moet minder eisen stellen aan het bouwen van sociale huurwoningen, anders wordt het moeilijk om nog voldoende betaalbare woningen aan te bieden in Amsterdam. Dat stelt de koepel van woningcorporaties AFWC maandag in gesprek met Het Parool.

De nieuwbouw van betaalbare huizen staat volgens de AFWC onder meer onder druk vanwege de hoge duurzaamheidseisen van de gemeente bij de bouw van nieuwe woningen. "We snappen dat er strenge eisen worden ­gesteld, maar ze maken het wel erg ­ingewikkeld voor ons," zegt AFWC-directeur Egbert de Vries in Het Parool.

De Vries pleit in het dagblad voor het terugschroeven van de duurzaamheidseisen naar de landelijke norm. Momenteel liggen de eisen in Amsterdam boven de landelijke bouweisen. Volgens de AFWC-directeur kan het geld dat bespaard wordt met de verlaging van de duurzaamheidseisen worden gestoken in de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen.

Andere factoren die het bouwen van sociale huurwoningen vermoeilijken zijn volgens De Vries langdurige inspraakrondes in wijken, maar ook tekorten aan personeel en materiaal in de bouw.

De negen woningcorporaties waaruit de AFWC bestaat hadden op 1 januari 2019 samen 184.483 woningen in hun bezit in Amsterdam, waarvan 165.568 zelfstandige sociale huurwoningen. Dat is ongeveer 40 procent van het totaal aantal woningen in Amsterdam.