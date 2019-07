Een personenauto is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand aan de Karel van de Woestijnestraat in Slotermeer. Een uur later was het raak aan de Johan Schippersplantsoen, eveneens in Slotermeer. Daar brandde een motorfiets uit.

De brand in de auto ontstond rond 2.30 uur in de nacht. De vlammen sloegen uit de achterzijde van de auto. De oorzaak is onbekend, maar de brandweer sluit brandstichting niet uit.

Een uur later, rond 3.30 uur, vloog een motorfiets in brand, ongeveer een kilometer verderop. Ook dit voertuig kan als verloren worden beschouwd. De brandweer gaat hier uit van brandstichting. Of de twee branden een verband hebben met elkaar, wordt onderzocht.