Binnenland OLVG Amsterdam-West heropent spoedeisende hulp na lekkage De spoedeisende hulp van het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis (OLVG) in Amsterdam-West is vrijdag tijdelijk gesloten geweest vanwege een gesprongen waterleiding. De afdeling is weer open voor mensen die zelfstandig naar het ziekenhuis komen.