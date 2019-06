Taxichauffeur Emre T. is vrijdag in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot negen maanden cel voor het gijzelen en afpersen van Chinese toeristen. T. was tegen de eerdere uitspraak in hoger beroep gegaan.

In 2016 reed T. vier Chinese toeristen in zijn taxi van Schiphol naar Amsterdam West. Daar aangekomen vroeg hij hen om een bedrag van 485 euro te betalen.

Toen de toeristen dit weigerden te doen, sloot hij hen op in de taxi. Pas nadat één van de Chinezen twee ruiten had ingeslagen liet hij ze los. Ze betaalden de chauffeur nog wel 100 euro.

De rechtbank oordeelde eerder dat de chauffeur de toeristen grote angst had aangejaagd. Hij kreeg een celstraf van negen maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moest hij zijn taxi inleveren.

T. ging tegen de uitspraak in beroep, maar het Hof heeft geen reden gezien om deze te veranderen. Volgens een woordvoerder van het gerechtshof is T. in cassatie gegaan.