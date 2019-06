De gemeente Amsterdam gaat samen met de RAI Amsterdam en de Johan Cruijff Arena onderzoeken of er opstijg- en landingsplekken voor drones moeten komen in de stad.

Drones kunnen volgens de gemeente helpen bij het monitoren van grote bezoekersstromen en kunnen in de toekomst zelfs worden ingezet als vervoersmiddel bij orgaantransplantaties.

"We willen onderzoeken of het bijvoorbeeld mogelijk wordt om met drones bloed- of orgaantransporten door de stad te organiseren", vertelt Paul Riemens van RAI Amsterdam. "Bedrijven als Uber, Airbus en Amazon zeggen er klaar voor te zijn. Het lijkt me echter goed dat ook maatschappelijke partijen onderzoeken wat wenselijk en haalbaar is."

Henk Markerink van de Johan Cruijff Arena denkt dat de drones vooral goed in te zetten zijn tijdens evenementen. "Het zou een verlengstuk kunnen zijn van ondersteunende hulpdiensten en bijdragen aan de veiligheidsinspectie."

Drones voor een 'duurzamere toekomst'

Hoe de stad met de inzet van drones om zou kunnen gaan, moet blijken uit de testen. De gemeente denkt dat dit zal bijdragen aan een "duurzame, veiligere en beter bereikbare" stad.

Het onderzoek gaat na de zomer van start. Ook Waternet en het GVB schuiven aan bij die gesprekken.