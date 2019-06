De 46-jarige Taha E., die ervan wordt verdacht in maart zijn Joodse buurman en diens zoon te hebben verwond met een mes op de Albert Cuypmarkt, was ontoerekeningsvatbaar. Dat blijkt donderdag uit psychiatrisch en psychologisch onderzoek.

Volgens zijn advocaat Michael Berndsen had de verdachte een psychose ten tijde van het steekincident.

De slachtoffers betwijfelen echter dat hij een psychose had, en willen dat wordt onderzocht of E. mogelijk was geradicaliseerd. Volgens een van de slachtoffers ging de verdachte regelmatig naar zijn vaderland Egypte en kwam hij daarvan met steeds extremer gedrag terug.

"We hebben verschillende meldingen gedaan bij de wijkagent en marktbeheer en de gemeente. Ook de GGD heeft naar hem gekeken. Die meldingen moeten beter onderzocht worden", aldus een van de slachtoffers.

Het motief van de verdachte wordt tijdens de pro-formazitting donderdag echter niet duidelijk. E. zei dat hij zich niets meer van het steekincident kan herinneren. "Om hierin terecht te zijn gekomen is onbegrijpelijk. Op deze leeftijd wil je toch helemaal niet in de gevangenis terechtkomen?"

Advocaat verdachte: 'Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar'

De advocaat van de verdachte stelt dat zijn cliënt iemand is zonder strafblad die nooit eerder agressief is geweest. "Er is onderzoek gedaan door een psycholoog en een psychiater naar zijn toestand en hun conclusie is dat er sprake was van een patroon van psychoses in die periode en dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Dat betekent dat hem geen verwijt kan worden gemaakt van wat er is gebeurd, dat dat echt komt door die ziekte en hij is hiervoor ook in behandeling."

Het Openbaar Ministerie (OM) legt E. poging tot doodslag ten laste.

De rechter behandelt de zaak inhoudelijk op 12 september.