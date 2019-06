Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen een voormalig medewerkster van zorginstelling Cordaan in Amsterdam.

De 43-jarige vrouw heeft volgens het OM cliënten van de zorginstelling gedwongen om hun bankpas en pincode af te staan. Zo zou ze geld van hen gestolen of verduisterd hebben. Ze deed dit samen met een medeverdachte.

Volgens het OM staat vast dat de verdachte op meerdere manieren geld van de cliënten heeft gestolen. Zo is met pinpassen van cliënten gepind of heeft de verdachte iemand laten pinnen. Daarnaast werden cliënten volgens het OM gedwongen om te pinnen en dat geld vervolgens af te staan. Ook is geld via internet overgeboekt.

De medeverdachte had een andere rol dan de hoofdverdachte. Deze 50-jarige vrouw uit Amsterdam heeft een strafbeschikking in de vorm van een taakstraf van 160 uur geaccepteerd.

OM houdt in de strafeis rekening met psychische druk

Het OM heeft in de strafeis rekening gehouden met de psychische druk die de verdachten de cliënten hebben opgelegd. Ook de financiële schade wordt in de eis meegenomen. De officier van justitie neemt het de verdachten kwalijk dat ze als beveiligers een onveilige en intimiderende sfeer hebben gecreëerd. Ze noemt het verder "afschuwelijk" dat het vertrouwen van kwetsbare mensen die afhankelijk waren van hun begeleiding geschaad is.

Ook heeft het OM rekening gehouden met de gevolgen voor de verdachte. Zo is onder andere in de eis meegenomen dat de verdachte haar baan is kwijtgeraakt en geen strafblad heeft.

Zorginstelling heeft voldoende verantwoordelijkheid genomen

De zorginstelling waar beide verdachten voor werkten, heeft de cliënten die slachtoffer zijn geworden een financiële vergoeding gegeven. De instelling staat niet terecht. Wel zijn er gesprekken geweest tussen de instelling en het OM. Daaruit bleek dat de instelling voldoende verantwoordelijkheid heeft genomen, bijvoorbeeld door melding te doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en verbetermaatregelen door te voeren.

De uitspraak in de zaak is op 23 juli.