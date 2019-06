De politie heeft woensdag een Albanese taxichauffeur aangehouden. De man wordt verdacht van het faciliteren van Albanese criminelen in Amsterdam.

De politie vermoedde dat de man zijn werk als taxichauffeur gebruikte als dekmantel voor het faciliteren van drugshandel. De man bleek mensen van het ene naar het andere drugspand te brengen. Ook bleek hij meerdere kilo's cocaïne te vervoeren.

De woning van de man is door de politie onderzocht. De taxi is in beslag genomen.

Volgens de politie had de man contacten met leden van een internationaal opererende criminele organisatie. In samenwerking met de Nationale recherche en een speciaal team van Defensie werden nog twee panden doorzocht. Bij die doorzoekingen werden een auto met verborgen ruimte, een grote hoeveelheid drugs en een groot contant geldbedrag in beslag genomen. Ook werd een 45-jarige man aangehouden.