Amsterdam

Enorm drukke avondspits bij Amsterdam, A6 nog in één richting dicht

Door ongelukken op wegen rond Amsterdam is het verkeer rond de hoofdstad in de avondspits op belangrijke plekken woensdagavond helemaal vastgelopen. De problemen waren rond 19.00 uur verholpen. De A6 was de gehele dag in beide richtingen dicht, maar inmiddels kan men weer rijden in de richting van Emmeloord.