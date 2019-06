De Zeilbrug, de Willemspoortbrug en de Berlagebrug gaan vanaf woensdagochtend weer open en dicht. "Alle bruggen zijn weer bedienbaar", stelt een woordvoerder van de gemeente.

Dinsdagmiddag besloot de gemeente dat het vanwege de hitte niet meer verantwoord was om de Amsterdamse bruggen nog te openen. Sinds het sluiten van alle bruggen om 17.00 uur werd er volop gekoeld, wat effect had op een groot deel van de bruggen in de stad.

Toch bleek dat niet voldoende te zijn voor de Zeilbrug, de Willemspoortbrug en de Berlagebrug. "Deze drie liggen nog dusdanig vast dat het niet verstandig is om deze te draaien", zei de woordvoerder. "De kans is zeer groot dat wanneer deze toch geopend worden, ze niet meer dicht kunnen."

Voorlopig kunnen alle bruggen gewoon weer open. Het is nog afwachten of dat voor de hele dag geldt. Wel zijn er voor woensdag lagere temperaturen voorspeld in vergelijking met dinsdag.