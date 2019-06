De politie heeft dinsdagochtend een persoon aangehouden voor betrokkenheid bij twee valse granaatmeldingen bij de club Mad Fox aan de Spuistraat. De meldingen werden in maart gedaan.

Hoe oud de verdachte is, waar de man is opgepakt en wat de rol van degene zou zijn geweest, kan de politie niet zeggen. De verdachte zit in alle beperkingen en mag geen contact met de buitenwereld hebben.

Op 6 maart en op 5 april ontving de meldkamer twee telefoontjes van een man die waarschuwde voor een handgranaat bij de Mad Fox. Beide keren rukte de politie uit, maar werd niks gevonden. Wel ontplofte in de ochtend op 5 april een handgranaat voor de deur van de club.

De politie was hard op zoek naar de man die twee keer 112 belde met de valse melding en gaf daarom geluidsopnames vrij.

Eenmalig gebruik van telefoon

De beller maakte beide keren eenmalig gebruik van een telefoon die de politie niet heeft kunnen traceren.

Hoe de politie de verdachte die dinsdag is opgepakt op het spoor is gekomen, is niet bekend.