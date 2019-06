Amsterdam

Bruggen in Amsterdam kunnen ondanks koelen niet meer open door hitte

Verschillende bruggen in Amsterdam kunnen door de hitte niet meer open. De gemeente was uit voorzorg bezig de bruggen te koelen, maar meldt dinsdag dat het niet meer verantwoord is om de bruggen in de stad open te laten gaan. De gemeente kijkt rond 21.00 uur of de bruggen weer open kunnen.