Dieren Zeehond in Amsterdamse Amstel is zeldzame ringelrob De zeehond die zondag in de Amsterdamse Amstel werd gezien is hoogstwaarschijnlijk een ringelrob, concluderen Zeehondencentrum Pieterburen en de Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren (EHBZ). Dit is een soort die van nature niet in Nederland, maar in het Noordpoolgebied voorkomt.