De politie is op zoek naar getuigen van een bedreiging met een vuurwapen die op maandag 10 juni plaatsvond in metrolijn 50 in Amsterdam.

Het 36-jarige slachtoffer stapte die dag rond 16.40 uur in bij station Amsterdam Sloterdijk. Even later liepen twee andere mannen de metro in, die verschillende vrouwen begonnen lastig te vallen, waaronder een vrouw tegenover het slachtoffer.

Toen de 36-jarige man hen hierop aansprak, pakte een van de mannen een vuurwapen en richtte dat op het hoofd van het slachtoffer. De metro stopte op datzelfde moment bij halte Jan van Galenstraat, waarop het tweetal uitstapte en wegliep.

De politie vraagt of andere reizigers, die ook in de metro zaten, zich willen melden. Ook willen zij graag de vrouwen spreken die door de mannen zijn lastiggevallen.