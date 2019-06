De politie in de regio Amsterdam is maandag door de landelijke KPN-storing bereikbaar via een alternatief nummer, laat de politie weten. Het gaat om het telefoonnummer 020 - 621 21 21. Het nummer dient alleen gebruikt te worden voor noodgevallen. Het telefoonnummer is beschikbaar voor mensen Amsterdam, Diemen, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Haarlem en Uithoorn.

Door de landelijke storing is noodnummer niet bereikbaar. Een alternatief hiervoor is 088 - 66 28 240. Ook het meldkamernummer van de politie (0900-8844) is niet bereikbaar, hiervoor is het nummer 088 - 96 59 630 beschikbaar.

Ook is de politie Amsterdam bereikbaar via sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram, laat de politie weten. Als je een melding gaat doen, roept de politie op eerst een locatie te geven, een telefoonnummer te geven, de situatie te omschrijven en mee te delen welke hulpdienst je wil bereiken.

. De landelijke eenheid van de politie roept mensen op om in geval van nood naar openbare gebouwen te gaan. Er wordt volop aan de storing gewerkt, laat de politie weten. "We komen zo snel mogelijk met meer informatie." Wie nu 112 belt, krijgt niets te horen.