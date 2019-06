De Willemsbrug in Amsterdam was maandagmiddag tijdelijk in storing door de hitte. De brug is inmiddels weer toegankelijk voor verkeer, maar de scheepsvaart is nog gestremd.

"We waren al wel bezig met koelen, maar de brug was toch niet opgewassen tegen deze hitte", vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De slagbomen waren tijdelijk dicht door de storing. Medewerkers van de gemeente zouden al wel lange tijd bezig zijn met koelen, om te voorkomen dat het materiaal van de brug uit zou zetten. Uiteindelijk bleek dat niet voldoende te helpen.

Mogelijk worden er de komende dagen bij bruggen in Amsterdam extra maatregelen genomen voor de hitte. Zo bleven sommige bruggen vorig jaar in de zomer dicht vanwege de aanhoudende warmte. Boten moesten daardoor tijdelijk een andere route nemen.