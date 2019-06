Sporthallen Zuid kan na de brand in het kantorencomplex afgelopen nacht voorlopig niet open.

Rond 1.00 uur werd de brandweer gealarmeerd. Die schaalde de brand vervolgens op naar een grote brand.

Rond 1.40 uur was de brand onder controle en gaf de brandweer het sein brand meester. De brand ontstond in een kantoor op de eerste verdieping van het sportcomplex aan het Burgerweeshuispad. Daardoor ontstond er veel rook in de kantoorruimten.

Nadat de brand geblust was is de brandweer nog enige tijd bezig geweest met het ventileren van de kantoorruimten en de sporthal. Hoe lang het sportcomplex dicht zal zijn is nog onduidelijk.