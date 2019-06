Een groep activisten gekleed in het rood kwam zaterdagmiddag in actie tegen slachthuizen op de Dam in Amsterdam.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back organiseerde de actie.

De demonstranten wilden met de mars aandacht vragen voor dierenrechten in Nederland. Zo eisten ze de afschaffing van de veehouderij, de visvangst en pleiten ze voor de sluiting van alle slachthuizen. "Omdat de consumptie van dierlijke producten geen noodzaak is, en omdat gevoelige dieren niet mishandeld of onnodig gedood mogen worden", zegt Alex Romijn, woordvoerder van Bite Back. "Laten we een einde maken aan dit nodeloze geweld tegen levende wezens."

De mars is een jaarlijks terugkerend evenement dat in de maand juni in veertig steden wereldwijd wordt gehouden. Dit is de tweede keer dat de mars in Amsterdam wordt gehouden.