Twee broers van 23 en 28 zijn vrijgesproken van een poging tot plofkraak op 23 oktober 2018 op een geldautomaat aan het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West. Ondanks een DNA-match kon niet worden bewezen dat de broers betrokken waren bij de poging.

Bewoners van dertig woningen werden in de nacht van 22 op 23 oktober door de politie uit hun slaap gehaald. Twee mannen probeerden rond 4.00 uur in de nacht een geldautomaat van ABN-Amro bij de Albert Heijn open te breken. De geplaatste zware explosieven kwamen niet tot ontploffing.

Uit camerabeelden blijkt dat het duo de automaat probeert open te wrikken, waarbij ze elkaar afwisselen. De springstof wordt vervolgens zo ver mogelijk de automaat ingeduwd. Ze gaan er vandoor als blijkt dat ze de explosieven niet tot ontploffing kunnen brengen.

DNA van verdachte gevonden op pakket met explosieven

Op het pakket met explosieven dat op het beeldscherm werd gevonden, is DNA-materiaal gevonden dat matcht met het DNA-profiel van de destijds 27-jarige broer.

Omdat het om een verplaatsbaar pakket gaat en niet duidelijk is wanneer zijn DNA op het pakket terecht is gekomen, kan echter niet worden bewezen dat hij bij de plofkraak betrokken is geweest. De verdachte heeft zelf verklaard geen idee te hebben hoe zijn DNA op het pakket terecht is gekomen.

De 23-jarige broer is eveneens vrijgesproken. Het feit dat het DNA van zijn oudere broer op het pakket explosieven is aangetroffen, roept volgens de rechtbank vragen op over zijn eventuele betrokkenheid bij de plofkraak, maar levert onvoldoende bewijs op dat hij een van de daders is. Bovendien is hij niet herkend op camerabeelden.

De jongere broer is wel tot acht maanden cel en een taakstraf van 80 uur voor openlijke geweldpleging bij een tankstation in Nieuw-West en omdat in hun gedeelde slaapkamer 12,2 gram cocaïne werd aangetroffen.