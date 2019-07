De politie heeft drie verdachten aangehouden voor het stelen van meerdere autosturen in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam-Zuid.

Dit meldt de politie via Facebook.

Agenten betrapten het drietal op heterdaad, maar de verdachten wisten alsnog te vluchten. De politie schakelde vervolgens motorrijders in, evenals een hondengeleider en agenten in burger in om hen op te sporen.

De verdachten zijn later aangehouden in de omgeving van de Prinses Margrietstraat. In de vluchtauto trof de politie drie autosturen aan van het merk Audi.

Twee sturen zijn inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaar.